Оренбургская область в числе лидеров по занятости в России

В последнем квартале 2023 года Оренбургская область зарекомендовала себя как один из регионов России с самым низким уровнем безработицы, входя в топ-10 по этому показателю. Согласно исследованию, проведенному агентством РИА Новости, безработица в регионе достигла отметки в 1,9%, что на 1,2 процентных пункта меньше, чем годом ранее. При этом средний срок поиска работы сократился до 3,9 месяцев.

Лидером среди российских регионов с наиболее низким уровнем безработицы стал Чукотский автономный округ. Вместе с ним, показатели ниже 2% продемонстрировали несколько регионов, включая Москву, Санкт-Петербург, Ханты-Мансийский автономный округ, Республику Хакасия, Красноярский и Хабаровский края, а также Нижегородскую, Новгородскую, Оренбургскую, Калужскую, Самарскую и Амурскую области.

Особенно выделяются Астраханская область и Республика Северная Осетия, которые показали значительный рост занятости населения, увеличив его более чем на три процентных пункта в течение последних месяцев 2023 года. Эти данные подчеркивают положительную динамику на рынке труда в ряде российских регионов, демонстрируя устойчивое снижение безработицы и улучшение условий для поиска работы.