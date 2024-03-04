Судебные тяжбы без очередей: на Госуслугах запущен сервис подачи документов в суд онлайн

Москва, 4 марта 2024 года – Портал Госуслуг расширил функционал, предлагая россиянам принципиально новый способ взаимодействия с судебной системой. Сервис «Электронная подача документов в суд» позволяет инициировать рассмотрение дел, не выходя из дома, в любое время суток и из любой точки мира.

Кому доступен сервис?

Услуга доступна всем зарегистрированным на Госуслугах пользователям старше 18 лет. Подать иск, жалобу, ходатайство или другое обращение можно как по своему делу, так и в интересах доверителя.

Какие суды участвуют?

Сервис охватывает все суды общей юрисдикции – по гражданским и административным делам, а также Верховный Суд РФ – по гражданским, административным, уголовным и арбитражным делам.

Как пользоваться сервисом?

Выберите суд – система подскажет вам, куда обратиться. Заполните форму – укажите тип обращения, данные о себе. Приложите документы – отсканированные копии или электронные версии. Рассчитайте и оплатите госпошлину – сервис сделает это автоматически. Подпишите обращение – электронной подписью или от руки.

Что дальше?

Суд рассмотрит ваше обращение в течение нескольких часов, зарегистрирует его и присвоит ему номер. Отслеживать статус можно в личном кабинете на сайте суда. Сроки рассмотрения дел – от нескольких дней до нескольких месяцев.

Преимущества электронного документооборота:

Экономия времени и сил – больше не нужно стоять в очередях.

– больше не нужно стоять в очередях. Доступность 24/7 – подать заявление можно в любое время суток.

– подать заявление можно в любое время суток. Простота использования – понятный интерфейс и подробные инструкции.

– понятный интерфейс и подробные инструкции. Контроль за ходом дела – отслеживайте статус обращения в личном кабинете.

Электронная подача документов в суд – это шаг к цифровой трансформации судебной системы, делающий правосудие более доступным и удобным для всех.

Дополнительная информация: