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5 марта 2024 г.
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Судебные тяжбы без очередей: на Госуслугах запущен сервис подачи документов в суд онлайн

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Редакция Орен.Ру
Редакция Орен.Ру
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Москва, 4 марта 2024 года – Портал Госуслуг расширил функционал, предлагая россиянам принципиально новый способ взаимодействия с судебной системой. Сервис «Электронная подача документов в суд» позволяет инициировать рассмотрение дел, не выходя из дома, в любое время суток и из любой точки мира.

Кому доступен сервис?

Услуга доступна всем зарегистрированным на Госуслугах пользователям старше 18 лет. Подать иск, жалобу, ходатайство или другое обращение можно как по своему делу, так и в интересах доверителя.

Какие суды участвуют?

Сервис охватывает все суды общей юрисдикции – по гражданским и административным делам, а также Верховный Суд РФ – по гражданским, административным, уголовным и арбитражным делам.

Как пользоваться сервисом?

  1. Выберите суд – система подскажет вам, куда обратиться.
  2. Заполните форму – укажите тип обращения, данные о себе.
  3. Приложите документы – отсканированные копии или электронные версии.
  4. Рассчитайте и оплатите госпошлину – сервис сделает это автоматически.
  5. Подпишите обращение – электронной подписью или от руки.

Что дальше?

Суд рассмотрит ваше обращение в течение нескольких часов, зарегистрирует его и присвоит ему номер. Отслеживать статус можно в личном кабинете на сайте суда. Сроки рассмотрения дел – от нескольких дней до нескольких месяцев.

Преимущества электронного документооборота:

  • Экономия времени и сил – больше не нужно стоять в очередях.
  • Доступность 24/7 – подать заявление можно в любое время суток.
  • Простота использования – понятный интерфейс и подробные инструкции.
  • Контроль за ходом дела – отслеживайте статус обращения в личном кабинете.

Электронная подача документов в суд – это шаг к цифровой трансформации судебной системы, делающий правосудие более доступным и удобным для всех.

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