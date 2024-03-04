Судебные тяжбы без очередей: на Госуслугах запущен сервис подачи документов в суд онлайн

Москва, 4 марта 2024 года – Портал Госуслуг расширил функционал, предлагая россиянам принципиально новый способ взаимодействия с судебной системой. Сервис «Электронная подача документов в суд» позволяет инициировать рассмотрение дел, не выходя из дома, в любое время суток и из любой точки мира.
Кому доступен сервис?
Услуга доступна всем зарегистрированным на Госуслугах пользователям старше 18 лет. Подать иск, жалобу, ходатайство или другое обращение можно как по своему делу, так и в интересах доверителя.
Какие суды участвуют?
Сервис охватывает все суды общей юрисдикции – по гражданским и административным делам, а также Верховный Суд РФ – по гражданским, административным, уголовным и арбитражным делам.
Как пользоваться сервисом?
- Выберите суд – система подскажет вам, куда обратиться.
- Заполните форму – укажите тип обращения, данные о себе.
- Приложите документы – отсканированные копии или электронные версии.
- Рассчитайте и оплатите госпошлину – сервис сделает это автоматически.
- Подпишите обращение – электронной подписью или от руки.
Что дальше?
Суд рассмотрит ваше обращение в течение нескольких часов, зарегистрирует его и присвоит ему номер. Отслеживать статус можно в личном кабинете на сайте суда. Сроки рассмотрения дел – от нескольких дней до нескольких месяцев.
Преимущества электронного документооборота:
- Экономия времени и сил – больше не нужно стоять в очередях.
- Доступность 24/7 – подать заявление можно в любое время суток.
- Простота использования – понятный интерфейс и подробные инструкции.
- Контроль за ходом дела – отслеживайте статус обращения в личном кабинете.
Электронная подача документов в суд – это шаг к цифровой трансформации судебной системы, делающий правосудие более доступным и удобным для всех.
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