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4 марта 2024 г.
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Габил Мамедов завоевывает пояс чемпиона Европы

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Редакция Орен.Ру
Редакция Орен.Ру
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Оренбургский боксер Габил Мамедов одержал уверенную победу над Дмитрием Асановым из Белоруссии, бронзовым призером чемпионата мира-2015 и чемпионом Европейских игр-2019, в бою за пояс чемпиона Европы по версии IBA в категории до 63,5 кг.

Поединок, проходивший в напряженной борьбе, продемонстрировал волю к победе и мастерство Мамедова.

  • «Я получил колоссальное удовольствие. Этот соперник мне никак не давался. Не могу сказать, что он супер и нереальный. Просто он хорошо двигался на ногах. Но этих ног ему хватало на три раунда любительского бокса, а на восемь не хватило», — поделился Габил Мамедов после боя.

Заветный пояс чемпиона Европы — это не просто трофей. Эта победа открывает для Мамедова новые возможности, давая ему право претендовать на полноценный пояс IBA.

Путь к вершине:

  • 5-кратный чемпион России
  • Серебряный призер Европейских игр 2019 года
  • Участник Олимпийских игр 2020 года

Интересные факты:

  • Мамедов известен своим зрелищным стилем ведения боя.
  • Боец активно использует социальные сети, где делится своими тренировками и планами на будущее.
  • Мамедов является вдохновляющим примером для молодых спортсменов Оренбургской области.

Победа Габила Мамедова — это не только его личный успех, но и гордость для всего Оренбургского региона. Его целеустремленность, воля к победе и верность своему делу служат ярким примером для подрастающего поколения спортсменов.

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