Габил Мамедов завоевывает пояс чемпиона Европы

Оренбургский боксер Габил Мамедов одержал уверенную победу над Дмитрием Асановым из Белоруссии, бронзовым призером чемпионата мира-2015 и чемпионом Европейских игр-2019, в бою за пояс чемпиона Европы по версии IBA в категории до 63,5 кг.

Поединок, проходивший в напряженной борьбе, продемонстрировал волю к победе и мастерство Мамедова.

«Я получил колоссальное удовольствие. Этот соперник мне никак не давался. Не могу сказать, что он супер и нереальный. Просто он хорошо двигался на ногах. Но этих ног ему хватало на три раунда любительского бокса, а на восемь не хватило», — поделился Габил Мамедов после боя.

Заветный пояс чемпиона Европы — это не просто трофей. Эта победа открывает для Мамедова новые возможности, давая ему право претендовать на полноценный пояс IBA.

Путь к вершине:

5-кратный чемпион России

Серебряный призер Европейских игр 2019 года

Участник Олимпийских игр 2020 года

Интересные факты:

Мамедов известен своим зрелищным стилем ведения боя.

Боец активно использует социальные сети, где делится своими тренировками и планами на будущее.

Мамедов является вдохновляющим примером для молодых спортсменов Оренбургской области.

Победа Габила Мамедова — это не только его личный успех, но и гордость для всего Оренбургского региона. Его целеустремленность, воля к победе и верность своему делу служат ярким примером для подрастающего поколения спортсменов.