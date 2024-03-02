70 лет назад Оренбуржье стало «житницей» страны: как целина изменила регион

70 лет назад, 2 марта 1954 года, в Оренбуржье началось освоение целинных земель. Это событие стало поворотным моментом в истории региона, превратив его в одну из главных житниц страны.

Целинный призыв:

Постановление ЦК КПСС о подъеме целины дало старт массовому движению. В Оренбуржье уже в 1954 году прибыли 11,5 тысяч первоцелинников, а за 9 лет – 70 тысяч человек со всего СССР. Молодёжь по комсомольским путёвкам осваивала бескрайние степи, создавая новые совхозы.

Трудовой подвиг:

Целинники столкнулись с суровыми условиями: бездорожьем, ветрами, засухами. Но энтузиазм и самоотверженность людей, работавших в поле днем и ночью, позволили добиться впечатляющих результатов.

Триумф целинников:

Уже в 1956 году область получила Орден Ленина за 150 млн пудов сданного хлеба, а Адамовский район – 29 млн пудов (в 20 раз больше, чем до освоения целины!). В 1968 году за 5,8 млн тонн зерна Оренбуржье было награждено вторым орденом Ленина.

Память о подвиге:

Трудовой подвиг целинников увековечен в кинофильме «Иван Бровкин на целине», снятом в 1958 году в поселке Комсомольский. 18 героев-целинников получили звание Героя Социалистического Труда, а 10 тысяч человек – ордена и медали.

Целина сегодня:

Сегодня в Оренбуржье проживает 382 целинника. Оставшись в памяти людей как символ эпохи, целина продолжает играть важную роль в сельском хозяйстве региона.

Уникальные факты:

В Оренбуржье было распахано 1,8 млн гектаров целины – 11% от всей площади, поднятой в России.

Посевная площадь в целинных районах выросла в 3,5 раза.

В 1956-м область получила 6 тысяч комбайнов, 4 тысячи машин, более тысячи тракторов.

11 новых совхозов были созданы целинниками.

Целина – это не просто страница истории, это символ трудового героизма и безграничного потенциала человека.