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3 марта 2024 г.
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За фальсификацию дела и подкуп: экс-следователь получил 10 лет за решеткой

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Редакция Орен.Ру
Редакция Орен.Ру
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Оренбург, 2 марта 2024 года – Ленинский районный суд вынес приговор по делу о фальсификации уголовного дела и подкупе следователя. Экс-следователь СКР Сергей Чебаненко получил 10 лет колонии строгого режима за то, что отправил за решетку невиновного человека, чтобы выгородить одного из участников убийства.

Хронология событий:

  • 8-9 июня 2019 года: В Соль-Илецке на улице Персиянова пять человек напали и убили тренера по самбо Наримана Жумагазиева.
  • 2019-2020: Один из участников преступления, Тлек Бекмухамбетов, в попытке избежать наказания, подыскивает человека, которого можно подставить. За вознаграждение он находит сидельца и с помощью адвокатов Татьяны Решетниковой и Игоря Шлафера убеждает его взять вину на себя.
  • 2020: За 1,8 млн рублей следователь Сергей Чебаненко фальсифицирует уголовное дело, и невиновный человек попадает за решетку.
  • 2023: Несправедливо осужденный, осознав свою ситуацию, сознается в подлоге.
  • 2024: Суд выносит приговор:
    • Тлек Бекмухамбетов получает 17 лет и 6 месяцев лишения свободы.
    • Его отец – 6 лет колонии и штраф 3,5 млн рублей.
    • Жена и мать Бекмухамбетова – 5 лет условно.
    • Сергей Чебаненко – 10 лет колонии строгого режима, штраф 5,4 млн рублей и лишение звания полковника юстиции.

Итог:

Фальсификация уголовных дел и подкуп должностных лиц – это не только тяжкие преступления, но и личные трагедии. Дело экс-следователя Чебаненко – яркий тому пример.

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