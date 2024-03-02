Школа №65 в Оренбурге закрыта: детей переводят в другие школы из-за аварийного состояния здания

Оренбург, 2 марта 2024 г. – С 4 марта школа №65 в Оренбурге закрыта для учеников из-за выявленных проблем с конструкциями здания, которые могут представлять опасность для безопасности детей и педагогов. Об этом сообщили в мэрии города.
Решение о закрытии школы было принято после детально-инструментального обследования, которое показало, что здание находится в ограниченно работоспособном или аварийном состоянии.
Ученики на дистанте, а потом в другие школы:
- На следующей неделе школьники перейдут на несколько дней на дистанционное обучение.
- За это время власти города решат вопрос с распределением детей в соседние образовательные учреждения: школы №6 и №63.
Капитальный ремонт неизбежен:
- Мэр города Сергей Салмин заявил, что необходимость капитального ремонта здания школы очевидна.
- Планируется:
- Актуализировать смету.
- Провести капитальный ремонт в 2024 году.
Хронология событий:
- Февраль 2024:
- Родители учеников бьют тревогу о плачевном состоянии здания после обрушения кровель в других школах области.
- Прокурорская проверка подтверждает: конструкции здания находятся в ограниченно работоспособном или аварийном состоянии.
- Прокурор подает иск в суд с требованием устранить нарушения.
- Ленинский районный суд Оренбурга удовлетворяет иск и обязывает школу отремонтировать здание до 1 декабря 2024 года, а администрацию города – профинансировать ремонтные работы.
- Конец февраля 2024:
- В школе проходит выездное совещание чиновников.
- Управление образования прорабатывает вопрос о размещении учащихся в близлежащих школах.
- Специалисты определяют объем и сроки начала работ по усилению конструкций здания.
Власти города заявляют, что угрозы обрушения здания нет.