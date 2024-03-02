Школа №65 в Оренбурге закрыта: детей переводят в другие школы из-за аварийного состояния здания

Оренбург, 2 марта 2024 г. – С 4 марта школа №65 в Оренбурге закрыта для учеников из-за выявленных проблем с конструкциями здания, которые могут представлять опасность для безопасности детей и педагогов. Об этом сообщили в мэрии города.

Решение о закрытии школы было принято после детально-инструментального обследования, которое показало, что здание находится в ограниченно работоспособном или аварийном состоянии.

Ученики на дистанте, а потом в другие школы:

На следующей неделе школьники перейдут на несколько дней на дистанционное обучение.

За это время власти города решат вопрос с распределением детей в соседние образовательные учреждения: школы №6 и №63.

Капитальный ремонт неизбежен:

Мэр города Сергей Салмин заявил, что необходимость капитального ремонта здания школы очевидна.

заявил, что необходимость капитального ремонта здания школы очевидна. Планируется: Актуализировать смету. Провести капитальный ремонт в 2024 году.



Хронология событий:

Февраль 2024: Родители учеников бьют тревогу о плачевном состоянии здания после обрушения кровель в других школах области. Прокурорская проверка подтверждает: конструкции здания находятся в ограниченно работоспособном или аварийном состоянии. Прокурор подает иск в суд с требованием устранить нарушения. Ленинский районный суд Оренбурга удовлетворяет иск и обязывает школу отремонтировать здание до 1 декабря 2024 года, а администрацию города – профинансировать ремонтные работы.

Конец февраля 2024: В школе проходит выездное совещание чиновников. Управление образования прорабатывает вопрос о размещении учащихся в близлежащих школах. Специалисты определяют объем и сроки начала работ по усилению конструкций здания.



Власти города заявляют, что угрозы обрушения здания нет.