Прорыв в производительности: Оренбуржье вошло в топ-10 регионов

Минэкономразвития и Федеральный центр компетенций оценили регионы по вовлеченности предприятий в национальный проект «Производительность труда». Анализировались масштабы тиражирования передовых практик повышения эффективности, качество реализации проектов поддержки компаний, исполнительская дисциплина и рост производительности на местах.

Оренбуржье заняло почётное 7 место, войдя в десятку лучших. С 2019 года к нацпроекту подключились 43 предприятия из строительства, обрабатывающих производств, сельского хозяйства, транспорта и торговли. Внедрение бережливых технологий и оптимизация процессов доказали свою эффективность — экономический эффект превысил 1 млрд рублей.

По словам губернатора Дениса Паслера, в 2024 году в нацпроект войдут ещё 4 предприятия. Это позволит региону и дальше наращивать темпы роста производительности труда.

Национальный проект призван сформировать современную производственную культуру. Его курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов. Консультанты помогают компаниям полнее использовать внутренние резервы, обеспечить 100% загрузку оборудования, оптимизировать логистику.

Всего в программе участвует более 5 тысяч предприятий с совокупной выручкой 11 трлн рублей и общей численностью сотрудников свыше 1,5 млн человек. Для них это отличная возможность повысить конкурентоспособность за счёт роста производительности.