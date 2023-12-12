Управляющий директор «Уральской Стали» Сергей Журавлёв поздравил оренбуржцев с Днём Конституции

Дорогие друзья! Поздравляю Вас с Днём Конституции!

Мы – граждане самого большого, многонационального и колоритного государства в мире. Поистине Россия – великая страна с богатейшей историей, культурным и духовным наследием, где Конституция – символ нашего национального единства. Знание и соблюдение основных обязанностей и реализация своих прав обществом обеспечит демократическое развитие Российской Федерации.

Пусть этот день навсегда остается гарантом суверенности и процветания Отечества! Мирного неба и благополучия в семьях, доброго здоровья и оптимизма, трудовых и творческих успехов!