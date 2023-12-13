Еженедельный прирост заражений COVID-19 в Оренбуржье: стоит ли ждать перелома?

Новая волна коронавирусной инфекции продолжает накрывать Оренбургскую область. Как сообщает региональный оперативный штаб, за минувшую неделю здесь выявлено 634 новых случая заражения COVID-19. Это на 48 больше, чем неделей ранее.

Наблюдается и рост числа госпитализаций. За последние 7 дней в больницы попали 61 инфицированный житель области. В то же время 547 пациентов смогли победить коронавирус и были выписаны.

Стоит отметить, что региональные власти не планируют возвращаться к жестким ограничительным мерам. Однако ношение масок, соблюдение дистанции и другие профилактические меры по-прежнему жизненно важны. Только ответственность и сознательность каждого помогут переломить ситуацию с распространением опасной инфекции в регионе.

Эксперты полагают, что истинные масштабы пандемии значительно шире из-за бессимптомных носителей вируса.

По всей видимости, оренбуржцам еще долго придется сосуществовать с коварным вирусом. Лишь ответственность, сплоченность и забота о ближних помогут пережить этот нелегкий период с наименьшими потерями для здоровья и экономики.