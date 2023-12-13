Уральская Сталь – победитель номинации Всероссийского конкурса лучших практик трудоустройства молодежи

Уральская Сталь (с Загорским трубным заводом входит в единый металлургический холдинг) признана лучшей в номинации «Адаптация, сопровождение и построение карьерной траектории молодого специалиста, в том числе в рамках наставничества» среди 12 финалистов конкурса.

Предприятием были представлены результативные практики работы с молодежью: программа партнерства с новотроицким филиалом МИСИС и политехническим колледжем, в том числе сотрудничество в рамках ФП «Профессионалитет», программа наставничества, методика оценки развития молодых специалистов и студентов базовых учебных заведений. Благодаря подобным мероприятиям у молодых работников есть возможность быстро освоиться на рабочих местах, продвинуться по карьерной лестнице с получением профильного образования за счет комбината в НПК и МИСИС.

С результатом оценки в 8,78 балла комбинат прошел в финальный этап встречи, которая состоялась 6 декабря в Министерстве труда и социальной защиты РФ. От Уральской Стали награду получил директор по персоналу комбината Андрей Завалишин.

Конкурс проводится Министерством социальной защиты и труда с 2022 года с целью выявления лучших практик трудоустройства молодежи. Среди участников – коммерческие и некоммерческие организации, индивидуальные предприниматели, государственные корпорации, образовательные организации, государственные и муниципальные учреждения, а также органы местного самоуправления, исполнительной власти субъектов РФ и федеральных органов исполнительной власти.