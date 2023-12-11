Посол гостеприимства Оренбуржья Анастасия Савинкова представляет регион на программе «МГ.Регионы&Бизнес»

На острове Итуруп Сахалинской области стартовал финал первого кейса программы «МГ.Регионы&Бизнес». Программа «МГ.Регионы&Бизнес» организована в рамках проекта «Мастера гостеприимства» и посвящена обучению представителей и руководителей туристических компаний искусству управления, помощи в решении сложных маркетинговых задач.

До финала первого кейса программы «МГ.Регионы&Бизнес», который проходит на остров Итуруп, были допущены только 12 участников. Руководитель проекта «Мастера гостеприимства» президентской платформы «Россия – страна возможностей» Богдан Кондратов отметил: «К выбору кандидатов мы подошли очень серьезно. Отобраны самые яркие представители со всей России. Верю, что с правильной командой и выстроенной системой премиум-обслуживания мы сможем сделать это место мечтой и остров Итуруп приобретет мировую известность».

Оренбургскую область на конкурсе представляет Анастасия Савинкова. Анастасия – специалист с огромным опытом работы, она в сфере туризма уже более 10 лет и сегодня возглавляет АНО «Центр реализации и поддержки проектов в сфере культуры, образования, туризма и гостеприимства «Оренбург.степь», а также является руководителем туроператора «Тревел зон».