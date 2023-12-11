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12 декабря 2023 г.
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Жители Оренбургской области могут оперативно получить ответ на волнующий вопрос, используя платформу обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе»

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Редакция Орен.Ру
Редакция Орен.Ру
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С 29 ноября по 5 декабря оренбуржцы оставили 1 031 обращений на платформе обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе» и 1 633 сообщений в системе «Инцидент-менеджмент».

Самыми актуальными вопросами у жителей остаются вопросы о состоянии автомобильных дорог, обращения по поводу оказания социальных и медицинских услуг.

Благодаря сигналам от неравнодушных оренбуржцев был оперативно восстановлен асфальт на мосту в селе Шарлык, в Оренбурге на улице Луговой убрали упавшее дерево, а в поселке Первомайский Первомайского района после заявки от местных жителей вывезли мусор и ветки с детской площадки.

Все сообщения зафиксированы специалистами Центра управления регионом и переданы для отработки профильным ведомствам. Также задать свой вопрос можно в комментариях в аккаунтах ЦУР, Правительства Оренбургской области и в обращении на портал «Активный гражданин».

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