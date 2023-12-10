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11 декабря 2023 г.
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Учителя физкультуры из Оренбургской области вошли в рейтинг победителей Всероссийского смотра-конкурса «Магнит футбола»

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Редакция Орен.Ру
Редакция Орен.Ру
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Всероссийский смотр-конкурс «Магнит футбола» организован Российским футбольным союзом при поддержке Минпросвещения России. Миссия конкурса – привить любовь к футболу подрастающему поколению. В этом году в конкурсе приняли участие 3780 учителей из 48 регионов России. По итогам конкурса составлен рейтинг ТОП – 200 участников, которые получат денежные призы.

Учитель физкультуры гимназии № 5 г. Оренбурга Владимир Наумов вошел в ТОП – 48 лучших учителей. Денежный приз в размере 70 тысяч рублей будет ему вручен 16 декабря на торжественной церемонии в Москве.

Еще двое учителей из Оренбургской области — Иршат Ишкильдин (лицей № 1 п. Тюльган) и Ирек Шарипов (Нижнеозернинская СОШ, Илекский район) – вошли в ТОП – 200 лучших участников.

Это настоящая победа!

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