Учителя физкультуры из Оренбургской области вошли в рейтинг победителей Всероссийского смотра-конкурса «Магнит футбола»

Всероссийский смотр-конкурс «Магнит футбола» организован Российским футбольным союзом при поддержке Минпросвещения России. Миссия конкурса – привить любовь к футболу подрастающему поколению. В этом году в конкурсе приняли участие 3780 учителей из 48 регионов России. По итогам конкурса составлен рейтинг ТОП – 200 участников, которые получат денежные призы.

Учитель физкультуры гимназии № 5 г. Оренбурга Владимир Наумов вошел в ТОП – 48 лучших учителей. Денежный приз в размере 70 тысяч рублей будет ему вручен 16 декабря на торжественной церемонии в Москве.

Еще двое учителей из Оренбургской области — Иршат Ишкильдин (лицей № 1 п. Тюльган) и Ирек Шарипов (Нижнеозернинская СОШ, Илекский район) – вошли в ТОП – 200 лучших участников.

Это настоящая победа!