Оренбурженка победила в первом сезоне проекта «Профразвитие»

«Профразвитие» — это масштабный проект президентской платформы «Россия – страна возможностей», реализуемый в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование». «Профразвитие» — это, прежде всего, конкурс в различных сферах профессиональной деятельности, выбор стажировки и составление резюме, оценка надпрофильных компетенций, выполнение тестового задания от работодателя, интервью со специалистами кадровой службы.

Сегодня в проекте «Профразвитие» участвуют около 30 тысяч человек, из них более 120 – из Оренбургской области. По результатам собеседований с кандидатами работодателями было предложено более 150 стажировок в крупных компаниях и государственных учреждениях.

Мария Никифорова, выпускница МГЮА из Оренбурга прошла все трудные испытания и получила приглашение на стажировку в Государственной Думе Российской Федерации.