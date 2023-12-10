В Оренбурге подвели итоги работы «Движения Первых»

5 декабря в Оренбурге прошел региональный форум Движения Первых «Дети. Оренбуржье». На нем были подведены итоги работы регионального отделения РДДМ «Движение Первых». Форум собрал активную молодежь Оренбуржья и их талантливых наставников.

На открытии форума выступил вице-губернатор, заместитель председателя Правительства Оренбургской области по внутренней политике, министр региональной и информационной политики Игорь Сухарев. Он отметил: «На сегодняшний день в регионе действуют 41 местное отделение, 830 первичных отделений, свыше 200 Отрядов Первых. В 2023 году реализовано более 25 крупных всероссийских и региональных проектов. Наш регион в лидерах по стране. Но самое главное — участники Движения стали друзьями. Это и есть главная цель – объединить!»

Также почетными гостями регионального форума стали заместитель министра образования Оренбургской области Вячеслав Коваленко, заместитель директора департамента молодежной политики Оренбургской области Владимир Шигаев, заместитель министра экономического развития, инвестиций, туризма и внешних связей области Никита Хилимончик, председатель совета регионального отделения «Движения Первых» Елена Ильина. Они участвовали в награждении активистов движения.

Награды получили победители конкурса «Лучшие из лучших — путь добра» и регионального проекта «Туризм». Также были особо отмечены 10 лучших местных отделений «Движения Первых»: из Орска, Бузулука, Соль-Илецкого и Абдулинского городских округов, Саракташского, Курманаевского, Бузулукского, Грачевского, Новоорского, Октябрьского районов.