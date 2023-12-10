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11 декабря 2023 г.
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В музее В.С. Черномырдина открывается новая экспозиция

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Редакция Орен.Ру
Редакция Орен.Ру
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Новая выставка в музее В.С. Черномырдина называется «Премьер вне кабинета», на ней посетители могут увидеть повседневную «неофициальную» жизнь государственного деятеля.

Многие экспонаты, которые представлены в обновленной экспозиции, никогда раньше не выставлялись. Например, некоторые личные вещи, архивные фотографии, знакомящие гостей музея с Виктором Степановичем Черномырдиным, как с простым человеком. Также будет экспонироваться коллекция подстаканников, которую собирал Виктор Степанович.

Выставка «Премьер вне кабинета» стала возможна благодаря реализации проекта «Особая часть России», поддержанного Фондом Президентских грантов.
Открытие выставки пройдет 14 декабря в 14:00. Вход свободный.

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