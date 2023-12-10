Владимир Путин подписал Указ о награждении государственными наградами жителей Оренбургской области

В Оренбургской области появятся новые орденоносцы.

Указом Президента РФ за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей удостоены медали ордена «Родительская слава» две семьи из Оренбургской области. Семья Лосевых из Кваркенского района: Василий Васильевич и Наталья Викторовна Лосевы воспитывают шестерых детей. Семья Шункаровых из Сакмарского района также получила высокую награду. Бари Хайруллович и Рамзия Загитовна Шункаровы имеют четырех детей.

Также Президент РФ объявил благодарность за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, за многолетнюю плодотворную деятельность профессору кафедры Оренбургского государственного института искусств им. Л. и М. Ростороповичей Анатолию Петровичу Закопаю.

Почетное звание «Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности Российской Федерации» присвоено электросварщику ручной сварки предприятия ООО «Газпром добыча Оренбург» Максиму Александровичу Осипову.