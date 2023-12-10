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11 декабря 2023 г.
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В конце декабря в Оренбурге появится две новые школы

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Редакция Орен.Ру
Редакция Орен.Ру
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В Оренбурге в рамках национального проекта «Образование» завершается строительство двух новых школ в ЖК «Микрорайон Маршала Рокоссовского» и ЖК «Дубки».

Новые школы – это не только возможность обучать 1 135 ребят в каждой, но и современное пространство организации учебного процесса, выстроенное с учетом всех актуальных норм.

В ЖК «Микрорайон Маршала Рокоссовского» подрядчик ООО «Строительная корпорация «Ликос» отчитался о готовности школы на 83%.

В ЖК «Дубки» школа уже готова на 87%. Подрядчик АО «ГрадИндустрия» вывел на строительство объекта более 200 рабочих. Сейчас идет внутренняя отделка и обустройство помещений. Территория вокруг школы уже полностью благоустроена, готов школьный стадион с современным покрытием, налажена работа осветительных систем.

Строители обещают передать готовые объекты в конце декабря 2023 года. Это будет настоящий новогодний подарок жителям микрорайонов.

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