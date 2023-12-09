Акция «Оренбуржье – регион для молодых» завершилась

С 5 по 8 декабря 2023 года прошла акция «Оренбуржье – регион для молодых», которая была приурочена к Дню образования Оренбургской области, отмечаемому 7 декабря. Главным организатором акции выступил Департамент молодежной политики.

Каждый житель Оренбургской области мог в социальных сетях рассказать об исторических фактах, интересных местах региона, спортивных событиях, достижениях в области науки и культуры, об историях успеха наших земляков. Публикация обязательно должна была быть помечена хэштегами:

#ОренбуржьеРегионДляМолодых, #МолодежьОренбуржья, #ДМП56.

Мы вместе поздравили нашу область. К акции уже присоединились студенты, школьники и активисты молодежных движений.

Акция прошла успешно. В ней приняли участие студенты, школьники и активисты молодежных движений рассказали о том, что знают и любят в своем регионе. Они рассказали о достопримечательностях, истории, культуре, достижениях оренбуржцев.

Акция «Оренбуржье – регион для молодых» стала ярким событием в жизни региона. Она помогла жителям Оренбургской области узнать больше о своем крае и его возможностях.