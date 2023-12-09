В России отмечают День добровольца (волонтера)

В Оренбурге прошли мероприятия, приуроченные к Дню волонтера. Доброволец – это открытая душа, это неравнодушие и большая социальная ответственность.

В последние годы в Оренбуржье крепло и росло волонтерское движение. Сегодня в Оренбургской области официально более 50000 добровольцев, 500 добровольческих отрядов и больше 600 реализованных волонтерских проектов. Но волонтеры есть не только в официальных организациях, иногда добровольцами становятся стихийно, помогая соседям, поддерживая солдат или протягивая руку помощи незнакомому человеку.

Сегодня добровольцы Оренбургской области работают в разных сферах. Это и сбор гуманитарной помощи, и забота об экологии, и организация мероприятий социальной направленности. Все это и есть настоящие добрые дела.

Поздравляем всех добровольцев и волонтеров Оренбуржья и благодарим их за все те добрые дела, которые они совершили для своей страны!