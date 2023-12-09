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9 декабря 2023 г.
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Руководители предприятий Оренбургской области прошли программу повышения квалификации в рамках проекта «Лидеры.ПРО»

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Редакция Орен.Ру
Редакция Орен.Ру
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«Лидеры.ПРО» — это уникальная программа для управленческих кадров, которые могут не только получить новые навыки, знания и умения, необходимые руководителю в условиях современных динамических изменениях, но и усовершенствовать те знания, которые он использует в своей повседневной практике. Программа построена на новейших компетенциях и учитывает современные мировые практики и управленческий опыт.

Программа реализуется Всероссийской академией внешней торговли по заказу Министерства экономического развития Российской Федерации в рамках национального проекта «Производительность труда».

В этом году успешно завершили обучение по программе и получили дипломы руководящие работники четырех организаций Оренбургской области, среди которых предприятия: «А7 Агро – Оренбургский молочный комбинат», «Южно-уральский завод магниевых соединений», «Профметалл», «Уралкомплект».

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