Руководители предприятий Оренбургской области прошли программу повышения квалификации в рамках проекта «Лидеры.ПРО»

«Лидеры.ПРО» — это уникальная программа для управленческих кадров, которые могут не только получить новые навыки, знания и умения, необходимые руководителю в условиях современных динамических изменениях, но и усовершенствовать те знания, которые он использует в своей повседневной практике. Программа построена на новейших компетенциях и учитывает современные мировые практики и управленческий опыт.

Программа реализуется Всероссийской академией внешней торговли по заказу Министерства экономического развития Российской Федерации в рамках национального проекта «Производительность труда».

В этом году успешно завершили обучение по программе и получили дипломы руководящие работники четырех организаций Оренбургской области, среди которых предприятия: «А7 Агро – Оренбургский молочный комбинат», «Южно-уральский завод магниевых соединений», «Профметалл», «Уралкомплект».