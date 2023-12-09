Команда дизайнеров из Оренбургской области – победители международной премии «Золотой Трезини»

Международная архитектурно-дизайнерская премия «Золотой Трезини» — это одна из самых престижных наград в области дизайнерского искусства. Она была учреждена в 2018 году как официальная премия Всемирного клуба петербуржцев. Девиз премии — «Архитектура как искусство».

Ежегодно лучших архитекторов и дизайнеров награждают в Санкт – Петербурге статуэткой Доменико Трезини. Жюри премии — это международное экспертное сообщество нового типа, которое объединяет представителей дипломатического корпуса разных стран, органов власти, академической среды, деятелей культуры и искусства, а также профессионалов в сфере архитектуры, дизайна, сценографии и музейного дела. Почетным председателем жюри является генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.

В этом году победителем в номинации «Лучший дизайн-проект библиотеки» стала команда бузулукской архитектурной студии «КрутоДома». Дизайн — проект, представленный на конкурс, назывался «Пять горожан» и был реализован на базе Библиотеки-филиала №5 г. Орска.

В 2022 году Библиотека – филиал №5 была обновлена в рамках национального проекта «Культура». Дизайн-проект помог сделать ее облик уникальным. Для оформления пространства дизайнеры выбрали социальный бренд города – трамвай. Навигация по модельной библиотеке выстроена в концепции трамвайного маршрута от «Остановки 5 горожан» со стоянками в библиотечных локациях: «В книге», «В моменте», «В коворкинге», «В мастерской», «На детской площадке». Этот проект не просто создал органическую культурную локацию, но позволил определить интерактивное пространство библиотеки.