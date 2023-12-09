Гости выставки «Россия» на ВДНХ знакомятся с традиционными промыслами Оренбургской области

Оренбургская область ярко и красочно демонстрирует свои достижения на выставке «Россия».

На выставке представлены самые интересные мероприятия, которые знакомят гостей с регионом.

Гостям выставки рассказывают о практиках активного долголетия, проводят мастер-класс «Гончарное мастерство: занятие для души». Здесь же можно посмотреть фильм и узнать об истории и традициях Оренбургской области.

Главным символом Оренбурга и главным героем, конечно же, является оренбургский пуховый платок. Волонтеры «серебряного возраста» из Беляевского района рассказывают историю платка и обучают гостей вязать из пуха сувенирную брошку, теплые пуховые носки и варежки.

Все желающие могут пройти обучающие мастер-классы «Ажурные мотивы Оренбургской области» и «Пуховница: тепло сердец».

На выставке царит праздничная атмосфера, гости с интересом знакомятся с регионом и его традициями.