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9 декабря 2023 г.
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Гости выставки «Россия» на ВДНХ знакомятся с традиционными промыслами Оренбургской области

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Редакция Орен.Ру
Редакция Орен.Ру
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Оренбургская область ярко и красочно демонстрирует свои достижения на выставке «Россия».

На выставке представлены самые интересные мероприятия, которые знакомят гостей с регионом.

Гостям выставки рассказывают о практиках активного долголетия, проводят мастер-класс «Гончарное мастерство: занятие для души». Здесь же можно посмотреть фильм и узнать об истории и традициях Оренбургской области.

Главным символом Оренбурга и главным героем, конечно же, является оренбургский пуховый платок. Волонтеры «серебряного возраста» из Беляевского района рассказывают историю платка и обучают гостей вязать из пуха сувенирную брошку, теплые пуховые носки и варежки.

Все желающие могут пройти обучающие мастер-классы «Ажурные мотивы Оренбургской области» и «Пуховница: тепло сердец».

На выставке царит праздничная атмосфера, гости с интересом знакомятся с регионом и его традициями.

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