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9 декабря 2023 г.
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Оренбуржцы примут участие в федеральном Акселераторе «Открытая промышленность 3.0»

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Редакция Орен.Ру
Редакция Орен.Ру
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Акселератор «Открытая промышленность 3.0» создан для продвижения кадрового и технологического потенциала российских производителей. Его организаторами выступают Агентство стратегических инициатив (АСИ) и АНО «Центр компетенций в сфере туризма и гостеприимства» (Санкт-Петербург) при поддержке Министерства промышленности и торговли России.

Программа направлена на популяризацию российской промышленности, в ее рамках предлагается открыть некоторые промышленные предприятия для экскурсий туристов, школьников и студентов. В этом году на участие в Акселераторе было отобрано 1250 заявок из 67 регионов России.

В числе команд, прошедших отбор в конкурсе есть и команда из Оренбурга, в которую входят представители Центра развития туризма, Оренбургского государственного университета и туроператорского сообщества.

В планах организовать экскурсии на значимых промышленных предприятиях города «Оренбургский гелиевый завод», «Ойлгазтэт», «ТПК Орск», «Пластик», «Завод бурового оборудования», «Орский вагоноремонтный завод», «Технопром».

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