Подходит к концу реализация культурно-просветительского проекта «Ткань времени»

В Оренбурге проходят заключительные мероприятия культурно-просветительского проекта «Ткань времени», представленного в Губернаторском историко-краеведческом музее. Реализация такого уникального проекта стала возможна благодаря поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Выставка «Ткань времени» продлится до 15 декабря 2023 года. На ней представлены самобытные оригинальные костюмы сакмарских казачек. Костюм – это отражение традиций народа. Его цвета, крой и особенности украшения, будто настоящая книга, рассказывают о том, как наши предки чувствовали красоту, как понимали мир и семью.

За время реализации проекта «Ткань времени» музейные работники не только организовали интересную выставку, но и провели лекции, мастер-классы для всех, кто интересуется историей и судьбами сакмарского казачества. Также по итогам проекта создан уникальный каталог с подробным описанием коллекции.