В Оренбурге провели мероприятия, приуроченные к Дню волонтера

В 2017 году президент РФ Владимир Путин подписал указ об объявлении 5 декабря Днем добровольца (волонтера) в России.

Волонтер – это тот, кто проявляет добрую волю, направленную на помощь и поддержку другим людям, это тот, кто бескорыстно творит добро на благо экономического и социального развития страны. Во всех сферах деятельности можно стать добровольцем.

В Оренбурге создано сильное волонтерской движение. Накануне Дня добровольца был организован слёт «Волонтёр — герой нашего времени». Слёт – это итоговое мероприятие 2023 года.

За этот год в Оренбурге было проведено более 200 волонтерских акций, а каждое такое мероприятие – это, прежде всего, добрые дела. Волонтеры Оренбуржья собирали гуманитарную помощь в рамках акции «#МЫВМЕСТЕ», участвовали в компаниях «Пушкинская карта», помогали в организации и проведении Всероссийских акций «Ночь музеев» и «Библионочь», XVI Международного кинофестиваля «Восток&Запад. Классика и Авангард».

На итоговом слете волонтеров присутствовали добровольцы регионального отделения Всероссийского движения «Волонтёры Культуры» из Бугурусланского, Грачёвского, Пономарёвского, Саракташского, Домбаровского, Новосергиевского районов, Медногорска и Бузулука. Самым активным волонтерам были вручены Благодарности министра культуры Оренбургской области.