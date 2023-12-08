В Оренбурге отметили 30-летие Управления Федерального казначейства по Оренбургской области

4 декабря совпали две примечательные даты: 30-летие Управления Федерального казначейства по Оренбургской области и 100-летие образования контрольно-ревизионных органов Минфина России.

Именно к юбилею этих знаменательных событий были приурочены торжественные мероприятия в Оренбурге.

В праздновании памятных дат принял участие глава региона Денис Паслер, он поздравил работников казначейства и отметил:

«Благодарю вас за эффективную деятельность, качественный контроль за соблюдением принятых стандартов и принципов законности, поддержку при исполнении бюджета Оренбургской области, в том числе при финансировании крупных проектов и ключевых программ с использованием средств федерального бюджета.

Убежден, что коллектив Управления продолжит стратегически грамотно решать поставленные задачи, помогая реализовывать национальные и региональные проекты, развивать экономику и социальную сферу региона».

На праздничных мероприятиях сотрудникам Управления Федерального казначейства были вручены почетные грамоты, благодарственные письма и памятные медали.