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8 декабря 2023 г.
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В Оренбурге отметили 30-летие Управления Федерального казначейства по Оренбургской области

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Редакция Орен.Ру
Редакция Орен.Ру
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4 декабря совпали две примечательные даты: 30-летие Управления Федерального казначейства по Оренбургской области и 100-летие образования контрольно-ревизионных органов Минфина России.

Именно к юбилею этих знаменательных событий были приурочены торжественные мероприятия в Оренбурге.

В праздновании памятных дат принял участие глава региона Денис Паслер, он поздравил работников казначейства и отметил:

  • «Благодарю вас за эффективную деятельность, качественный контроль за соблюдением принятых стандартов и принципов законности, поддержку при исполнении бюджета Оренбургской области, в том числе при финансировании крупных проектов и ключевых программ с использованием средств федерального бюджета.
  • Убежден, что коллектив Управления продолжит стратегически грамотно решать поставленные задачи, помогая реализовывать национальные и региональные проекты, развивать экономику и социальную сферу региона».

На праздничных мероприятиях сотрудникам Управления Федерального казначейства были вручены почетные грамоты, благодарственные письма и памятные медали.

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