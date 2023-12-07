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8 декабря 2023 г.
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Народные приметы 8 декабря: что можно и нельзя делать в этот день

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Редакция Орен.Ру
Редакция Орен.Ру
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8 декабря в народном календаре отмечается праздник Клима Холодного. В этот день наши предки обращали внимание на погоду, чтобы предсказать, каким будет предстоящее лето и зима. Также существовали определенные запреты, которые помогали привлечь удачу и избежать неприятностей.

Погода

  • Если в этот день идет снег, то лето будет дождливым. Это связано с тем, что снег задерживает тепло, и весна наступает позже.
  • Если небо затянуто облаками, то зима будет снежной и долгой. Это связано с тем, что облака задерживают тепло, и снег не успевает растаять.
  • Если на реке появляется вода поверх льда, то скоро потеплеет. Это связано с тем, что лед начинает таять, и вода просачивается сквозь него.
  • Если иней появляется на сухой траве, то скоро наступит мороз. Это связано с тем, что иней образуется при низких температурах.

Запреты

  • Нельзя жаловаться на холод. Согласно поверьям, жалобы на холодный климат могут привести к различным заболеваниям у самого жалобщика. Это связано с тем, что холод ослабляет организм и делает его более восприимчивым к болезням.
  • Нельзя ссориться, ругаться и конфликтовать. В этот день лучше проявлять спокойствие и миролюбие. Ссоры и конфликты могут привести к плохим последствиям.
  • Нельзя переедать. В этот день лучше ограничить себя в еде. Переедание может привести к проблемам со здоровьем.
  • Нельзя выходить из дома после заката солнца. В это время суток велика вероятность встретиться с нечистой силой.

Что можно делать

  • В этот день можно начинать новые дела. Считается, что они будут успешными. Это связано с тем, что в этот день солнце начинает поворачиваться на весну, и всё в природе пробуждается к жизни.
  • Можно помогать нуждающимся. Это принесет удачу и благополучие.
  • Можно печь блины. Это символизирует достаток и благополучие в семье.

Интересный факт

В некоторых регионах России в этот день принято гадать на будущее. Для этого девушки клали под подушку ветки ели или сосны, а утром смотрели, какие они будут. Если ветки были сухими, то год будет трудным, а если зелеными, то счастливым.

Народные приметы

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