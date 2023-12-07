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8 декабря 2023 г.
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Аномально холодная погода ожидается в Оренбургской области с 7 по 11 декабря

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Редакция Орен.Ру
Редакция Орен.Ру
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По данным Оренбургского гидрометцентра, в ближайшие дни в Оренбургской области ожидается аномально холодная погода. С 7 по 11 декабря среднесуточная температура воздуха в регионе будет ниже климатической нормы на 9 градусов и более.

Ночные температуры в большинстве районов области опустятся до -14°C… -19°C, в отдельных северных и восточных районах -23°C… -28°C. В ночь на 9 декабря местами по области ожидается -26°C… -32°C.

Дневные температуры с ближайшие дни составят -12°C… -17°C, в северных и восточных районах -18°C… -23°C.

В Оренбурге в эти дни ожидается около -15°C… -17°C. В ночь на 9 декабря температура может опуститься до -20°C.

Детям из 1-4 классов, проживающим в северных и восточных районах области, рекомендовано не выходить на улицу в дни сильных морозов.

МЧС России рекомендует оренбуржцам соблюдать меры предосторожности во время аномально холодной погоды. В частности, важно тепло одеваться, не выходить на улицу без необходимости, не допускать обморожений.

Причины аномально холодной погоды связаны с прохождением холодного арктического антициклона. Это явление не является уникальным для региона, однако в последние годы аномальные холода становятся все более частыми.

Рекомендации для оренбуржцев

В связи с ожидаемой аномально холодной погодой МЧС России рекомендует оренбуржцам соблюдать следующие меры предосторожности:

  • Тепло одевайтесь. Одежда должна быть многослойной, чтобы вы могли снять или добавить слои в зависимости от погодных условий.
  • Не выходите на улицу без необходимости. Если вам необходимо выйти на улицу, сократите время пребывания на улице.
  • Избегайте длительного пребывания на ветру.
  • Не пейте алкоголь. Алкоголь расширяет кровеносные сосуды, что приводит к более быстрому охлаждению тела.
  • Следите за пожилыми людьми и детьми. Эти категории населения наиболее подвержены риску обморожений.

Ожидаемые последствия аномально холодной погоды

Аномально холодная погода может привести к следующим последствиям:

  • Обморожения. Обморожения — это повреждение кожи и мягких тканей, вызванное воздействием холода. Обморожения могут быть опасными для жизни, поэтому важно соблюдать меры предосторожности.
  • Проблемы со здоровьем. Холодная погода может привести к обострению хронических заболеваний, таких как сердечно-сосудистые заболевания, заболевания легких и диабет.
  • Нарушения работы транспорта и коммунальных служб. Холодная погода может привести к остановке работы транспорта, а также к перебоям в работе коммунальных служб.

Меры, принимаемые властями

Власти Оренбургской области принимают меры по обеспечению безопасности населения во время аномально холодной погоды. В частности, усилен контроль за работой коммунальных служб, а также организованы дежурства спасательных служб.

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