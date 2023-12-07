Аномально холодная погода ожидается в Оренбургской области с 7 по 11 декабря

По данным Оренбургского гидрометцентра, в ближайшие дни в Оренбургской области ожидается аномально холодная погода. С 7 по 11 декабря среднесуточная температура воздуха в регионе будет ниже климатической нормы на 9 градусов и более.
Ночные температуры в большинстве районов области опустятся до -14°C… -19°C, в отдельных северных и восточных районах -23°C… -28°C. В ночь на 9 декабря местами по области ожидается -26°C… -32°C.
Дневные температуры с ближайшие дни составят -12°C… -17°C, в северных и восточных районах -18°C… -23°C.
В Оренбурге в эти дни ожидается около -15°C… -17°C. В ночь на 9 декабря температура может опуститься до -20°C.
Детям из 1-4 классов, проживающим в северных и восточных районах области, рекомендовано не выходить на улицу в дни сильных морозов.
МЧС России рекомендует оренбуржцам соблюдать меры предосторожности во время аномально холодной погоды. В частности, важно тепло одеваться, не выходить на улицу без необходимости, не допускать обморожений.
Причины аномально холодной погоды связаны с прохождением холодного арктического антициклона. Это явление не является уникальным для региона, однако в последние годы аномальные холода становятся все более частыми.
Рекомендации для оренбуржцев
В связи с ожидаемой аномально холодной погодой МЧС России рекомендует оренбуржцам соблюдать следующие меры предосторожности:
- Тепло одевайтесь. Одежда должна быть многослойной, чтобы вы могли снять или добавить слои в зависимости от погодных условий.
- Не выходите на улицу без необходимости. Если вам необходимо выйти на улицу, сократите время пребывания на улице.
- Избегайте длительного пребывания на ветру.
- Не пейте алкоголь. Алкоголь расширяет кровеносные сосуды, что приводит к более быстрому охлаждению тела.
- Следите за пожилыми людьми и детьми. Эти категории населения наиболее подвержены риску обморожений.
Ожидаемые последствия аномально холодной погоды
Аномально холодная погода может привести к следующим последствиям:
- Обморожения. Обморожения — это повреждение кожи и мягких тканей, вызванное воздействием холода. Обморожения могут быть опасными для жизни, поэтому важно соблюдать меры предосторожности.
- Проблемы со здоровьем. Холодная погода может привести к обострению хронических заболеваний, таких как сердечно-сосудистые заболевания, заболевания легких и диабет.
- Нарушения работы транспорта и коммунальных служб. Холодная погода может привести к остановке работы транспорта, а также к перебоям в работе коммунальных служб.
Меры, принимаемые властями
Власти Оренбургской области принимают меры по обеспечению безопасности населения во время аномально холодной погоды. В частности, усилен контроль за работой коммунальных служб, а также организованы дежурства спасательных служб.