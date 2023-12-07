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8 декабря 2023 г.
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После капитального ремонта открывает свои двери для посетителей поликлиника Бузулукской больницы скорой медицинской помощи им. Н.А. Семашко

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Редакция Орен.Ру
Редакция Орен.Ру
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В рамках регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Здравоохранение» был завершен капитальный ремонт поликлиники комплекса № 1 Бузулукской больницы скорой медицинской помощи им. Н.А. Семашко. В поликлинике не только отремонтировали помещения, но и обновили оборудование. Сегодня пациенты могут пройти самые современные диагностические обследования: эхокардиоскопию сердца, холтеровское мониторирование ЭКГ, УЗИ, рентгенографию, маммографию.

Проект «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение» реализуется с 2022 года. Его цель – организация оказания медицинской помощи рядом с местом жительства, обучения или работы, исходя из потребностей всех групп населения.

Сегодня поликлиника Бузулукской больницы скорой медицинской помощи им. Н.А. Семашко может принимать до 600 посещений за смену, а это обслуживание 31 тысячи человек, которые прикреплены к поликлинике.

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