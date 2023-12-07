На ВДНХ чествуют Оренбургскую область

6 декабря на выставке-форуме «Россия» состоялось празднование Дня Оренбургской области. Глава региона Денис Паслер открыл торжественные мероприятия. Его выступление можно было посмотреть в прямом эфире.

Затем Оренбургская область установила рекорд. На выставке был представлен самый большой оренбургский пуховый платок в мире, его площадь составила 54 квадратных метра. Мастерицы, создавшие этот шедевр, потратили на изготовление платка более 250 часов и 4 кг тончайшей нежной оренбургской пряжи.

Следующим событием, которое не оставило никого равнодушным, стал сеанс одновременной игры в шахматы с мастером ФИДЕ, двукратной чемпионкой мира талантливой юной шахматисткой Анной Шухман.

В фудхолле лучшие шеф-повара Оренбурга устроили настоящее гастрономическое шоу «Степная симфония». Гости смогли попробовать маринованные арбузы, повидло из тыквы, роуксы и многое другое.

На ВДНХ также представили свою продукцию лучшие фермерские хозяйства Оренбуржья. На «Фермерской ярмарке» гости смогли попробовать и купить колбасные изделия сорочинского мясокомбината, продукцию орского мясокомбината и саракташского консервного завода, натуральные сыры от ООО «Степь».

Подробно обо всех мероприятиях на выставке-форуме «Россия» можно узнать здесь.