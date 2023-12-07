Уральская Сталь запустила благотворительную акцию «Ёлка Хороших дел»

Уральская Сталь (с Загорским трубным заводом входит в единый металлургический холдинг) в третий раз проводит предновогоднюю благотворительную акцию по сбору детских подарков «Ёлка Хороших дел».

Акция проводится силами волонтёров комбината для ребят из многодетных семей и специализированных учреждений Новотроицка и Орска.

Желающим присоединиться к команде «Хороших дел» и исполнить роль добрых волшебников необходимо пройти на сайт, прочитать детские письма с просьбами к Деду Морозу и отметить то, которое есть возможность исполнить. Купленный презент нужно передать координаторам до 22 декабря в кабинет №605 управления комбината. 29 декабря можно прийти на утренник в Центр развития творчества детей и юношества на Советской-138а, где ребята получат заказанные подарки от своих персональных волшебников. Телефон для справок: 8 (3537) 66-71-96.