Оренбургские школьники завоевали приз на Всероссийском конкурсе школьных пространств

Пространство школы – это очень важно. Эту простую идею понимает каждый, кто хотя бы раз переступал школьный порог. От того, что окружает ребенка, зависит многое – и настроение, и желание учиться, и даже способность запоминать. Такое значение школьных пространств хорошо понимают активисты РДДМ «Движение первых», именно поэтому и был организован Всероссийский конкурс школьных пространств.

Но создать пространство – это не просто ждать, когда кто-то поможет тебе в этом, творить можно и самому. Так решили творческие ребята, участники первичных отделений «Движения Первых» из СОШ № 3 и ООШ № 5 г. Бугуруслана, Домбаровской СОШ № 1, СОШ № 5 имени А.Н. Лавкова г. Сорочинска, Краснокоммунарской СОШ и Новоалександровской СОШ и взялись за дело. Школьники объединились в команды и создали тематические школьные уголки.

Ребята создавали эскизы, придумывали концепцию дизайна и сами расписывали стены. А после того, как работа по оформлению была закончена, дети и учителя сняли видеоролики про свои новые школьные пространства. Эти ролики оказались в числе лучших и получили почетное 3 место в номинации «Лучшее школьное пространство».

Теперь ребята ждут приз — новые комплекты школьной мебели, чтобы их школьное пространство стало еще более красивым и удобным.