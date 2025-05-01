Поздравление Управляющего директора АО «Уральская Сталь» с Первомаем

Уважаемые новотройчане, оренбуржцы!

Поздравляю всех вас с Первомаем!

В нашей стране этот яркий весенний праздник объединяет людей всех поколений и профессий, является доброй традицией, которая символизирует неразрывную связь истории и современности, олицетворяет мир и сплоченность на благо нашей Родины.

Дорогие друзья! Желаю вам крепкого здоровья и благополучия, оптимизма и добра! Пусть сбываются мечты и реализуются все планы, а работа будет только в радость!

Спасибо всем, кто своим трудом способствует процветанию нашего комбината, города, региона и страны!

Управляющий директор АО «Уральская Сталь» С.Г. Журавлёв