19 C
Оренбург
2 мая 2025 г.
Telegram VKontakte Youtube

Поздравление Управляющего директора АО «Уральская Сталь» с Первомаем

Главное

Редакция Орен.Ру
Редакция Орен.Ру
Все актуальные новости и события Оренбуржья

Уважаемые новотройчанеоренбуржцы!

Поздравляю всех вас с Первомаем!

В нашей стране этот яркий весенний праздник объединяет людей всех поколений и профессий, является доброй традицией, которая символизирует неразрывную связь истории и современности, олицетворяет мир и сплоченность на благо нашей Родины.

Дорогие друзья! Желаю вам крепкого здоровья и благополучия, оптимизма и добра! Пусть сбываются мечты и реализуются все планы, а работа будет только в радость!

Спасибо всем, кто своим трудом способствует процветанию нашего комбинатагородарегиона и страны!

Управляющий директор АО «Уральская Сталь» С.Г. Журавлёв

Предыдущая новость
С праздником Весны и Труда! Поздравление Генерального директора АО «Уральская Сталь»

Последние новости

«ОРЕН.РУ»
«ОРЕН.РУ / OREN.RU» - Мы рассказываем о культурной и общественной жизни, развлечениях, услугах и людях.

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Пишите нам: 2244@oren.ru
Telegram VKontakte Youtube
© Орен.Ру — Первый региональный! Основан в 2002 году.