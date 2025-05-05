Острый дефицит акушерок в Оренбургской области: Спрос есть, зарплаты отстают

К Международному дню акушерки, 5 мая, аналитики рекрутинговой платформы hh.ru изучили рынок труда. Исследование показало нехватку этих специалистов как по всей России, так и конкретно в Оренбургской области.

Спрос и дефицит кадров

С начала года в России открыли 3,3 тысячи вакансий для акушерок. Наибольший спрос наблюдается в Москве (16%) и Санкт-Петербурге (8%).

В Оренбургской области за тот же период появилось около 40 таких вакансий. Это составляет 1% от общего числа по стране.

Дефицит акушерок в Оренбургской области

Акушерки остаются одними из самых дефицитных медработников. В среднем по России на одну вакансию приходится лишь 0,9 резюме.

В Оренбургской области ситуация еще напряженнее. Здесь на одно предложение о работе для акушерки приходится всего 0,4 резюме.

Эксперты считают рынок труда здоровым при соотношении 4-8 резюме на вакансию. Показатель ниже 1,9 говорит об острой нехватке специалистов.

Зарплатные предложения и ожидания

Медианная предлагаемая зарплата для акушерок в России достигла 82 200 рублей. Это на 4% больше, чем в прошлом году.

Работодатели Оренбуржья предлагают акушеркам медианную зарплату в 80 000 рублей. Сумма близка к среднероссийскому предложению.

Несоответствие ожиданиям

Однако предлагаемые зарплаты отстают от запросов кандидатов. В среднем по стране акушерки ожидают получать 100 000 рублей.

Лишь немногие регионы соответствуют этим ожиданиям. Среди них Москва (135 500 руб.) и Забайкальский край (150 000 руб.).