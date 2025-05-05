«Вальс Победы» закружит Оренбуржье 6 мая

Во вторник, 6 мая, в 11:00 по всему Оренбуржью пройдет традиционный танцевальный праздник. Акция «Вальс Победы» объединит тысячи жителей региона под открытым небом.

Участники акции

К «Вальсу Победы» присоединятся жители всех возрастов. Среди них дошкольники, школьники и студенты.

Также участие примут семьи с детьми. Представители общественных и ветеранских организаций тоже не останутся в стороне.

В Оренбурге к акции присоединятся курсанты. Это воспитанники Президентского кадетского училища и Кадетской школы-интерната им. И.И. Неплюева.

Основные площадки и программа

В областном центре праздник развернется в двух локациях. Это парк «Салют, Победа!» и двор Оренбургского государственного университета (ОГУ).

Ожидается, что здесь соберутся около 2000 человек. Участники почтут память героев Великой Отечественной войны минутой молчания.

Затем они исполнят «Майский вальс» и песню «День Победы». Кроме того, состоится чествование ветеранов и детей войны.

Традиция «Вальса Победы» в Оренбуржье

Акция «Вальс Победы» впервые прошла в мае 2015 года. Она сразу получила поддержку общественности и ветеранов.

Инициатива нашла широкий отклик в педагогическом сообществе. С тех пор «Вальс Победы» стал ежегодной традицией.

В этом году по всей Оренбургской области ожидается участие около 40 тысяч человек.