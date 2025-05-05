Новые правила для перевозчиков Оренбуржья: контроль усилят с 1 сентября

С начала осени в Оренбургской области начнут действовать новые требования для перевозчиков. Они коснутся компаний, работающих на межмуниципальных маршрутах по нерегулируемым тарифам.
Ограничение на невыполненные рейсы
Ключевое изменение — лимит на отмену рейсов. Теперь количество невыполненных поездок за квартал не должно превышать 5% от расписания.
Исключения возможны. К ним относятся ДТП, плохая погода, серьезные пробки или сбои в работе региональной навигационной системы (РНИС).
Законодательная основа
Эти дополнительные нормы утвердили депутаты Законодательного Собрания Оренбургской области.
Инициативу поддержали врио губернатора Евгений Солнцев и прокурор области Руслан Медведев. Проект разработало региональное Министерство цифрового развития и связи.
Обязательное подключение к ГИС РНИС
Еще одно важное требование — подключение к государственной Региональной навигационно-информационной системе (ГИС РНИС). Перевозчики обязаны будут вести диспетчеризацию через эту систему.
Подключение к ГИС РНИС для транспортных компаний бесплатное.
Эта мера позволит усилить контроль за соблюдением расписания. Также она повысит прозрачность работы транспорта и безопасность пассажиров. Данные будут доступны через сервисы Яндекс Карты и 2ГИС.
Штрафы за нарушения
За несоблюдение новых требований для перевозчиков Оренбуржья предусмотрены штрафы:
- Для должностных лиц: 7-10 тыс. руб. (10-15 тыс. при повторном нарушении).
- Для юридических лиц: 20-30 тыс. руб. (30-50 тыс. при повторном нарушении).