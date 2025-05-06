ОГАУ отметил 80-летие Победы: Вальс, Вахта Памяти и возложение цветов

5 мая в Оренбургском государственном аграрном университете (ОГАУ) прошли мероприятия к 80-летию Великой Победы. Студенты и сотрудники почтили память павших героев.

Ключевые события дня

День был наполнен акциями, объединившими университетское сообщество. Центральными стали «Вальс Победы» и «Вахта Памяти».

«Вальс Победы»

Участники исполнили танец под легендарную мелодию. «Вальс Победы» стал символом памяти о защитниках мира.

Студентка Яна Бузан поделилась:

«Участие в вальсе – это дань уважения героям войны. Так мы сохраняем память для будущих поколений и благодарим ветеранов».

«Вахта Памяти»

Студенты ОГАУ несли почетный караул у университетского памятника. Он посвящен погибшим в войну студентам и сотрудникам.

Елисей Осипов, студент, отметил:

«Сначала чувствуешь скованность из-за внимания. Потом осознаешь ценность этой акции, ее вклад в чувство долга».

Церемония возложения цветов

Кульминацией стало возложение цветов к памятнику. Участвовали студенты, сотрудники ОГАУ и воспитанники детского сада №89.

Память павших почтили минутой молчания. Цветы стали символом вечной благодарности.

Участие студентов и будущие акции

Мероприятия 5 мая подчеркнули важность сохранения исторической памяти. Студенты ОГАУ продолжат участие в городских акциях.

6 мая они присоединятся к «Вальсу Победы». 6-7 мая – к «Вахте Памяти» у памятника Александру Прохоренко. 8 мая – к возложению цветов у «Вечного огня».

Патриотические инициативы ОГАУ

Вуз активно участвует в патриотических мероприятиях. Среди них акции «Георгиевская ленточка», «Диктант Победы», «Окна Победы».

Также проводятся спортивные соревнования и тематические лекции. Эти мероприятия ко Дню Победы в ОГАУ помогают сохранить связь поколений.

5 мая в Оренбургском государственном аграрном университете (ОГАУ) прошли мероприятия к 80-летию Великой Победы. Студенты и сотрудники почтили память павших героев.

Ключевые события дня

День был наполнен акциями, объединившими университетское сообщество. Центральными стали «Вальс Победы» и «Вахта Памяти».

«Вальс Победы»

Участники исполнили танец под легендарную мелодию. «Вальс Победы» стал символом памяти о защитниках мира.

Студентка Яна Бузан поделилась:

«Участие в вальсе – это дань уважения героям войны. Так мы сохраняем память для будущих поколений и благодарим ветеранов».

«Вахта Памяти»

Студенты ОГАУ несли почетный караул у университетского памятника. Он посвящен погибшим в войну студентам и сотрудникам.

Елисей Осипов, студент, отметил: «Сначала чувствуешь скованность из-за внимания. Потом осознаешь ценность этой акции, ее вклад в чувство долга».

Церемония возложения цветов

Кульминацией стало возложение цветов к памятнику. Участвовали студенты, сотрудники ОГАУ и воспитанники детского сада №89.

Память павших почтили минутой молчания. Цветы стали символом вечной благодарности.

Участие студентов и будущие акции

Мероприятия 5 мая подчеркнули важность сохранения исторической памяти. Студенты ОГАУ продолжат участие в городских акциях.

6 мая они присоединятся к «Вальсу Победы». 6-7 мая – к «Вахте Памяти» у памятника Александру Прохоренко. 8 мая – к возложению цветов у «Вечного огня».

Патриотические инициативы ОГАУ

Вуз активно участвует в патриотических мероприятиях. Среди них акции «Георгиевская ленточка», «Диктант Победы», «Окна Победы».

Также проводятся спортивные соревнования и тематические лекции. Эти мероприятия ко Дню Победы в ОГАУ помогают сохранить связь поколений.