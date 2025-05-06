ОГАУ отметил 80-летие Победы: Вальс, Вахта Памяти и возложение цветов

5 мая в Оренбургском государственном аграрном университете (ОГАУ) прошли мероприятия к 80-летию Великой Победы. Студенты и сотрудники почтили память павших героев.
Ключевые события дня
День был наполнен акциями, объединившими университетское сообщество. Центральными стали «Вальс Победы» и «Вахта Памяти».
«Вальс Победы»
Участники исполнили танец под легендарную мелодию. «Вальс Победы» стал символом памяти о защитниках мира.
Студентка Яна Бузан поделилась:
«Участие в вальсе – это дань уважения героям войны. Так мы сохраняем память для будущих поколений и благодарим ветеранов».
«Вахта Памяти»
Студенты ОГАУ несли почетный караул у университетского памятника. Он посвящен погибшим в войну студентам и сотрудникам.
Елисей Осипов, студент, отметил:
«Сначала чувствуешь скованность из-за внимания. Потом осознаешь ценность этой акции, ее вклад в чувство долга».
Церемония возложения цветов
Кульминацией стало возложение цветов к памятнику. Участвовали студенты, сотрудники ОГАУ и воспитанники детского сада №89.
Память павших почтили минутой молчания. Цветы стали символом вечной благодарности.
Участие студентов и будущие акции
Мероприятия 5 мая подчеркнули важность сохранения исторической памяти. Студенты ОГАУ продолжат участие в городских акциях.
6 мая они присоединятся к «Вальсу Победы». 6-7 мая – к «Вахте Памяти» у памятника Александру Прохоренко. 8 мая – к возложению цветов у «Вечного огня».
Патриотические инициативы ОГАУ
Вуз активно участвует в патриотических мероприятиях. Среди них акции «Георгиевская ленточка», «Диктант Победы», «Окна Победы».
Также проводятся спортивные соревнования и тематические лекции. Эти мероприятия ко Дню Победы в ОГАУ помогают сохранить связь поколений.
5 мая в Оренбургском государственном аграрном университете (ОГАУ) прошли мероприятия к 80-летию Великой Победы. Студенты и сотрудники почтили память павших героев.
Ключевые события дня
День был наполнен акциями, объединившими университетское сообщество. Центральными стали «Вальс Победы» и «Вахта Памяти».
«Вальс Победы»
Участники исполнили танец под легендарную мелодию. «Вальс Победы» стал символом памяти о защитниках мира.
Студентка Яна Бузан поделилась:
«Участие в вальсе – это дань уважения героям войны. Так мы сохраняем память для будущих поколений и благодарим ветеранов».
«Вахта Памяти»
Студенты ОГАУ несли почетный караул у университетского памятника. Он посвящен погибшим в войну студентам и сотрудникам.
Елисей Осипов, студент, отметил: «Сначала чувствуешь скованность из-за внимания. Потом осознаешь ценность этой акции, ее вклад в чувство долга».
Церемония возложения цветов
Кульминацией стало возложение цветов к памятнику. Участвовали студенты, сотрудники ОГАУ и воспитанники детского сада №89.
Память павших почтили минутой молчания. Цветы стали символом вечной благодарности.
Участие студентов и будущие акции
Мероприятия 5 мая подчеркнули важность сохранения исторической памяти. Студенты ОГАУ продолжат участие в городских акциях.
6 мая они присоединятся к «Вальсу Победы». 6-7 мая – к «Вахте Памяти» у памятника Александру Прохоренко. 8 мая – к возложению цветов у «Вечного огня».
Патриотические инициативы ОГАУ
Вуз активно участвует в патриотических мероприятиях. Среди них акции «Георгиевская ленточка», «Диктант Победы», «Окна Победы».
Также проводятся спортивные соревнования и тематические лекции. Эти мероприятия ко Дню Победы в ОГАУ помогают сохранить связь поколений.