22 C
Оренбург
8 мая 2025 г.
Telegram VKontakte Youtube

Дроновая Опасность Объявлена в Оренбургской Области

Главное

Редакция Орен.Ру
Редакция Орен.Ру
Все актуальные новости и события Оренбуржья

Утром 6 мая в Оренбургской области был объявлен режим опасности из-за угрозы атаки БПЛА. Об этом сообщил врио губернатора Евгений Солнцев.

Предупреждение Властей

Евгений Солнцев через свой Telegram-канал призвал жителей к бдительности. Он предупредил о возможной атаке беспилотников (БПЛА).

«Внимание! На территории Оренбургской области объявлена опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Следите за дальнейшими оповещениями от Правительства области,» — говорится в официальном сообщении.

Реакция Служб

Экстренные службы региона незамедлительно переведены в режим повышенной готовности. Это стандартная мера реагирования на подобные угрозы.

Контекст Ситуации

В последние месяцы предупреждения об атаках БПЛА стали чаще фиксироваться в различных регионах России. Такие оповещения вводятся для информирования населения и приведения в готовность сил ПВО и других служб реагирования. Оренбургская область, как и другие приграничные или стратегически важные регионы, может становиться целью подобных атак.

Предыдущая новость
ОГАУ отметил 80-летие Победы: Вальс, Вахта Памяти и возложение цветов
Следующая новость
Уральская Сталь к празднованию 80-летия Великой Победы готова

Последние новости

«ОРЕН.РУ»
«ОРЕН.РУ / OREN.RU» - Мы рассказываем о культурной и общественной жизни, развлечениях, услугах и людях.

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Пишите нам: 2244@oren.ru
Telegram VKontakte Youtube
© Орен.Ру — Первый региональный! Основан в 2002 году.