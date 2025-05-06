Уральская Сталь к празднованию 80-летия Великой Победы готова

Комбинат «Уральская Сталь» (с Загорским трубным заводом входит в единую группу компаний «Уральская Сталь») подготовил обширную праздничную программу в честь 80-летия Великой Победы.

Череду торжественных событий открыла выдача Георгиевских ленточек. В рамках всероссийской акции для своих работников и ветеранов комбинат приобрел 5 тысяч символов Победы. По традиции волонтёры комбината привели в порядок могилы фронтовиков.

Более 12-ти лет подряд в Новотроицке по инициативе металлургов в канун Дня Победы в центре города устанавливается Стена памяти. При содействии городского музея собираются и размещаются на специальных конструкциях фотоматериалы – портреты новотроицких фронтовиков, не доживших до годовщины Великой Победы. В этом году экспозиция из более 2 тысяч фотографий сменила локацию, переехав на другую сторону Советской улицы – к новотроицкому политехническому колледжу.

7 мая на Уральской Стали состоится торжественный митинг с участием руководителей, работников, ветеранов предприятия и возложением цветов к Вечному огню Мемориала Славы на центральной проходной предприятия.

63 ветерана комбината: участники войны и трудового фронта, узники концлагерей и блокадники получат от Уральской Стали специальные выплаты, приуроченные к этой дате. Планируется, что в этот день ветеранов с праздничным визитом посетят руководители комбината «Уральская Сталь», Совета ветеранов и профсоюзного комитета предприятия.

К празднику, по инициативе и при финансовой поддержке Уральской Стали, на линию выйдет трамвай Победы, оформленный в праздничной стилистике с фотоснимками ветеранов и Георгиевской лентой.

9 мая в 9:30 металлурги и жители города примут участие в легкоатлетической эстафете на стадионе «Металлург», в 11:00 — в музыкально-театрализованном представлении, посвящённом 80-й годовщине Победы. Оттуда же, в полдень, участники торжественных мероприятий пройдут в составе «Бессмертного полка», возложат цветы к монументу «Вечно живым» и примут участие в городских мероприятиях.

В этот же день, по инициативе волонтёрского движения Уральской Стали «Хорошие дела», на площади перед зданием Новотроицкого политехнического колледжа в 21:00 пройдёт акция «Свеча памяти».

Праздник завершится салютом Победы в 22:30.