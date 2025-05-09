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11 мая 2025 г.
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С Днём Победы! Поздравление Генерального директора УК «Уральская Сталь»

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Редакция Орен.Ру
Редакция Орен.Ру
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Дорогие друзья, ветераны, коллеги!

Сегодня особенный день – 80 лет Великой Победы9 Мая – не просто праздник, это наша память, наша гордость и наша благодарность.

Мы склоняем головы перед теми, кто сражался на фронте и работал в тылу. Простые люди совершали невозможное – они отстояли нашу страну, а в послевоенные годы потом подняли её из руин.

«Уральская Сталь» – это тоже часть истории Победы. После войны здесь, в Новотроицке, ветераны и труженики строили комбинат, развивали город, создавали будущее. Их мужество, труд и вера – пример для всех нас.

Память о войне – в каждой семье. Пусть сегодня в ваших домах будет мир, радость и тепло. Желаю вам здоровья, счастья и спокойствия. Пусть подвиг наших предков вдохновляет нас на добрые дела во имя Родины.

С Днём Победы!

Генеральный директор УК «Уральская Сталь» Д.Г. Сафин

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