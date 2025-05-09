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11 мая 2025 г.
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С Днём Победы! Поздравление Управляющего директора АО «Уральская Сталь»

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Редакция Орен.Ру
Редакция Орен.Ру
Все актуальные новости и события Оренбуржья

Дорогие друзья!

Поздравляю с 80-летием Дня Победы!

Все эти годы праздник был и будет особенным для нашего народа. Он объединяет нас и делает непобедимыми перед вызовами.

Низкий поклон фронтовикам и труженикам тыла, кто отстоял Отечество и подарил свободу другим народам, кто восстановил страну и сделал её сильной.

Наш долг — помнить, какой ценой далась Победа в Великой Отечественной войне, чтить память ушедших героев и проявлять заботу о ветеранах. А еще — из поколения в поколение передавать историческую правду и укреплять мощь России. В наш общий великий праздник желаю всем доброго здоровья, благополучия и мирного неба!

Управляющий директор АО «Уральская Сталь» Сергей Журавлёв

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