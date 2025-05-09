С Днём Победы! Поздравление Управляющего директора АО «Уральская Сталь»

Дорогие друзья!
Поздравляю с 80-летием Дня Победы!
Все эти годы праздник был и будет особенным для нашего народа. Он объединяет нас и делает непобедимыми перед вызовами.
Низкий поклон фронтовикам и труженикам тыла, кто отстоял Отечество и подарил свободу другим народам, кто восстановил страну и сделал её сильной.
Наш долг — помнить, какой ценой далась Победа в Великой Отечественной войне, чтить память ушедших героев и проявлять заботу о ветеранах. А еще — из поколения в поколение передавать историческую правду и укреплять мощь России. В наш общий великий праздник желаю всем доброго здоровья, благополучия и мирного неба!
Управляющий директор АО «Уральская Сталь» Сергей Журавлёв