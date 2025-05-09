Евгений Солнцев поздравил оренбуржцев с 80-й годовщиной Великой Победы

Дорогие ветераны, товарищи военнослужащие, участники и ветераны специальной военной операции! Уважаемые оренбуржцы! Поздравляю вас с 80-летием со Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов!

В этот день мы чествуем наших славных победителей – воинов и тех, кто работал в тылу в годы войны. Каждая оренбургская семья помнит своих героев, хранит их истории жизни и великого подвига, передает следующим поколениям память о тех, кто доблестно и мужественно сокрушил нацизм и защитил родную землю.

В годы войны наша область внесла достойный вклад в победу над фашистской Германией. Более 411 тысяч оренбуржцев ушли на фронт, свыше 185 тысяч – остались на полях сражений, 235 – удостоены звания Героя Советского Союза. В наш регион эвакуировали 90 промышленных предприятий, из них – 30 промышленных объектов союзного значения. Оренбуржцы ковали Победу вместе со всей страной.

Нам важно сохранить историческую правду о событиях военных лет и помнить, какую цену наши предки заплатили за мир и свободу. Сегодня бойцы специальной военной операции равняются на поколение победителей в борьбе за справедливость, за жизни мирных граждан новых территорий России. Мы преклоняемся перед их отвагой, самоотверженностью и знаем: победа будет за нами!

Мы продолжаем двигаться вперед, опираясь на героическую историю нашего народа. Желаю нашим ветеранам крепкого здоровья и благополучия, а всем оренбуржцам – мира и добра. Вечная память нашим Героям! Слава нашему Отечеству! С праздником, с Днем Великой Победы!

Врио Губернатора Оренбургской области Е. А. Солнцев