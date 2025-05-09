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11 мая 2025 г.
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Мощный смерч обрушился на Оренбургскую область: пострадал совхоз «Тобольский»

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Редакция Орен.Ру
Редакция Орен.Ру
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8 мая 2025 года на совхоз «Тобольский» в Светлинском районе Оренбургской области обрушилась разрушительная стихия. Мощный смерч, сопровождавшийся крупным градом, нанес серьезный ущерб.

Последствия удара стихии

Природный катаклизм оставил после себя значительные разрушения. У местных жителей стихия повредила крыши домов, веранды и теплицы.

Особенно сильно пострадали хозяйственные постройки. Коровники получили серьезные повреждения.

Ущерб животноводству от смерча в Оренбургской области

Стихия также нанесла урон поголовью скота. Сообщается о погибших и травмированных коровах.

Часть животных из-за полученных травм пришлось экстренно отправить на убой. Град размером почти с куриное яйцо усугубил ситуацию.

Смерч прошел по окраине поселка. Видеозаписи очевидцев подтверждают, что основной удар пришелся на коровники и жилые дома. Таким образом, смерч в Оренбургской области привел к значительным материальным потерям.

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