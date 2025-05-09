Мощный смерч обрушился на Оренбургскую область: пострадал совхоз «Тобольский»

8 мая 2025 года на совхоз «Тобольский» в Светлинском районе Оренбургской области обрушилась разрушительная стихия. Мощный смерч, сопровождавшийся крупным градом, нанес серьезный ущерб.
Последствия удара стихии
Природный катаклизм оставил после себя значительные разрушения. У местных жителей стихия повредила крыши домов, веранды и теплицы.
Особенно сильно пострадали хозяйственные постройки. Коровники получили серьезные повреждения.
Ущерб животноводству от смерча в Оренбургской области
Стихия также нанесла урон поголовью скота. Сообщается о погибших и травмированных коровах.
Часть животных из-за полученных травм пришлось экстренно отправить на убой. Град размером почти с куриное яйцо усугубил ситуацию.
Смерч прошел по окраине поселка. Видеозаписи очевидцев подтверждают, что основной удар пришелся на коровники и жилые дома. Таким образом, смерч в Оренбургской области привел к значительным материальным потерям.