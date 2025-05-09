Штормовое предупреждение: Оренбург ожидает непогода на День Победы 2025 года

Синоптики прогнозируют дожди и грозы по всей Оренбургской области

Главное управление МЧС России по Оренбургской области выпустило штормовое предупреждение на 9 мая 2025 года. Жителей региона ожидает резкое ухудшение погоды с ливнями и грозами.

В восточных районах Оренбуржья синоптики прогнозируют особенно интенсивные осадки. Местами количество выпавших дождей может превысить 50 миллиметров. Приволжское УГМС объявило желтый уровень погодной опасности.

Прогноз для Оренбурга на 9 мая

Погода в Оренбурге сегодня будет крайне неустойчивой. По данным метеослужб, дождь и гроза могут продолжаться весь день. Температура воздуха будет колебаться от +12 до +29 градусов.

Ночью ситуация значительно ухудшится. Ожидаются не только проливные дожди, но и град. Утром возможен туман, что осложнит видимость на дорогах.

Меры предосторожности

При грозе ветер усилится до 15-18 метров в секунду. Метеорологи и спасатели настоятельно рекомендуют:

Держаться подальше от деревьев и электрических проводов

Избегать нахождения рядом с рекламными конструкциями и баннерами

По возможности оставаться в помещении

Накрыть высаженную рассаду

Праздничные мероприятия в честь Дня Победы могут быть скорректированы из-за непогоды.