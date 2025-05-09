Штормовое предупреждение: Оренбург ожидает непогода на День Победы 2025 года

Синоптики прогнозируют дожди и грозы по всей Оренбургской области
Главное управление МЧС России по Оренбургской области выпустило штормовое предупреждение на 9 мая 2025 года. Жителей региона ожидает резкое ухудшение погоды с ливнями и грозами.
В восточных районах Оренбуржья синоптики прогнозируют особенно интенсивные осадки. Местами количество выпавших дождей может превысить 50 миллиметров. Приволжское УГМС объявило желтый уровень погодной опасности.
Прогноз для Оренбурга на 9 мая
Погода в Оренбурге сегодня будет крайне неустойчивой. По данным метеослужб, дождь и гроза могут продолжаться весь день. Температура воздуха будет колебаться от +12 до +29 градусов.
Ночью ситуация значительно ухудшится. Ожидаются не только проливные дожди, но и град. Утром возможен туман, что осложнит видимость на дорогах.
Меры предосторожности
При грозе ветер усилится до 15-18 метров в секунду. Метеорологи и спасатели настоятельно рекомендуют:
- Держаться подальше от деревьев и электрических проводов
- Избегать нахождения рядом с рекламными конструкциями и баннерами
- По возможности оставаться в помещении
- Накрыть высаженную рассаду
Праздничные мероприятия в честь Дня Победы могут быть скорректированы из-за непогоды.