Металлурги Уральской Стали широко отметили 80-летие Великой Победы

Металлурги комбината «Уральская Сталь» (с Загорским трубным заводом входит в единую группу компаний «Уральская Сталь») отметили День Победы.

В преддверии 9 Мая для работников предприятия раздали 5 тысяч Георгиевских ленточек – символа памяти и благодарности героям войны.

Торжественный митинг с возложением цветов состоялся у Вечного огня Мемориала Славы, расположенного у центральной проходной комбината. Особое внимание было уделено ветеранам – участникам боевых действий, труженикам тыла, блокадникам Ленинграда и узникам концлагерей, которые получили праздничные выплаты. Некоторые из них, по состоянию здоровья, принимали поздравления от руководства предприятия дома.

Город к празднику преобразился благодаря инициативе Уральской Стали: на улицах появились тематические баннеры, а в качестве подарка горожанам был запущен «Трамвай Победы», украшенный Георгиевской лентой и фотографиями фронтовиков.

Традиционно в центре города в 18-й раз установили Стену Памяти с портретами более 2 тысяч участников войны.

9 Мая металлурги вместе с жителями города активно участвовали в праздничных мероприятиях:

Легкоатлетической эстафете

Торжественной программе на стадионе с театрализованным представлением

Шествии «Бессмертного полка» с портретами героев

Память павших почтили возложением цветов у монумента «Вечно живым».

Завершился день традиционной акцией – в благодарность поколению героев-освободителей волонтёры комбината зажгли свечи у Стены Памяти.