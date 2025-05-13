Судебные приставы Оренбуржья предотвратили 685 попыток пронести опасные предметы в суды

Контроль на входе: приоритет судебных приставов

Одной из главных задач судебных приставов в Оренбургской области остаётся обеспечение безопасности в зданиях судов. Это включает охрану посетителей, участников судебных заседаний и сотрудников службы.

За три месяца – почти 700 инцидентов

С января по март 2025 года сотрудники службы предотвратили 685 попыток проноса запрещённых предметов. Эти данные подтверждают высокий уровень контроля на входе в судебные учреждения региона.

Что именно пытались пронести

В ходе досмотра были изъяты:

88 боеприпасов

77 единиц газового и травматического оружия

18 электрошоковых устройств

и другие потенциально опасные предметы

Все они могли представлять угрозу для жизни и здоровья посетителей.

Конкретный случай: металлический прут в портфеле

В апреле 2025 года на входе в Оренбургское районное отделение судебных приставов один из сотрудников заметил подозрительное поведение посетителя. При досмотре в его портфеле был обнаружен металлический прут длиной 40 см. Нарушителю отказали во входе в здание.

Профилактика нарушений — общая задача

Представители службы подчёркивают:

«Попытки пронести запрещённые предметы, угрожающие окружающим, недопустимы. Такие лица не будут допущены в здания судов и службы».

Обеспечение порядка — основа справедливого и безопасного правосудия.