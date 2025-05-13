Судебные приставы Оренбуржья предотвратили 685 попыток пронести опасные предметы в суды

Контроль на входе: приоритет судебных приставов
Одной из главных задач судебных приставов в Оренбургской области остаётся обеспечение безопасности в зданиях судов. Это включает охрану посетителей, участников судебных заседаний и сотрудников службы.
За три месяца – почти 700 инцидентов
С января по март 2025 года сотрудники службы предотвратили 685 попыток проноса запрещённых предметов. Эти данные подтверждают высокий уровень контроля на входе в судебные учреждения региона.
Что именно пытались пронести
В ходе досмотра были изъяты:
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88 боеприпасов
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77 единиц газового и травматического оружия
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18 электрошоковых устройств
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и другие потенциально опасные предметы
Все они могли представлять угрозу для жизни и здоровья посетителей.
Конкретный случай: металлический прут в портфеле
В апреле 2025 года на входе в Оренбургское районное отделение судебных приставов один из сотрудников заметил подозрительное поведение посетителя. При досмотре в его портфеле был обнаружен металлический прут длиной 40 см. Нарушителю отказали во входе в здание.
Профилактика нарушений — общая задача
Представители службы подчёркивают:
«Попытки пронести запрещённые предметы, угрожающие окружающим, недопустимы. Такие лица не будут допущены в здания судов и службы».
Обеспечение порядка — основа справедливого и безопасного правосудия.