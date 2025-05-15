Развитие сотрудничества: Оренбуржье и Беларусь укрепляют торговые и гуманитарные связи

Торгово-экономический диалог

Сотрудничество Приволжского федерального округа с Республикой Беларусь стало главной темой рабочей встречи полномочного представителя Президента России в ПФО Игоря Комарова и генерального консула Беларуси в Нижнем Новгороде Олега Швеца.

Во встрече также участвовали заместитель полпреда Олег Машковцев и представитель МИД России в Нижнем Новгороде Сергей Малов.

Перспективы взаимодействия

По словам Игоря Комарова, открытие генерального консульства Беларуси в административном центре ПФО имеет стратегическое значение:

«Создание консульства и ваше назначение способствуют укреплению партнёрства. Мы видим потенциал для расширения товарооборота, роста инвестиций и развития совместных проектов», — подчеркнул полпред.

Рост торговли и инвестиции

В первом квартале 2025 года зафиксирован рост внешнеторгового оборота между ПФО и Беларусью как по экспорту, так и по импорту. Основу товарной номенклатуры составляют машины и оборудование.

Наиболее активно взаимодействуют с белорусскими партнёрами Татарстан, Нижегородская и Оренбургская области, а также Пермский край.

Молодёжные инициативы

Обсуждение коснулось и гуманитарных проектов. В числе тем — участие белорусской молодёжи в общественных программах ПФО. Среди них:

спортивно-туристский лагерь « Туриада »

Интеллектуальная олимпиада «IQ ПФО»

военно-патриотические сборы «Гвардеец»

Игорь Комаров положительно оценил вклад Беларуси в развитие молодёжных связей:

«Такие инициативы помогают формировать прочные связи между регионами и способствуют взаимному культурному обогащению».

Итоги и планы

В завершение встречи Олег Швец выразил благодарность за тёплый приём и обозначил ближайшие шаги. Среди них — рабочая поездка в Мордовию, где планируется продолжение диалога по ключевым направлениям.