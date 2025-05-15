Новый закон ограничивает переводы для дропперов с 15 мая

Что изменится с 15 мая
С 15 мая 2025 года в России начинает действовать новый закон, направленный на борьбу с финансовыми посредниками мошенников — так называемыми дропперами.
Документ вводит месячный лимит на переводы: не более 100 тысяч рублей. Ограничение касается переводов как на свои счета, так и на счета других лиц.
Кто такие дропперы
Дропперы — это посредники, которые помогают телефонным мошенникам обналичивать похищенные деньги.
Они:
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переводят средства на другие счета;
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снимают наличные и передают их злоумышленникам;
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оформляют банковские карты и отдают их мошенникам.
Такие действия делают их звеном в цепочке незаконного обогащения.
Как работает ограничение
Информация о дропперах фиксируется в базе данных Банка России. Она доступна:
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всем кредитным организациям;
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правоохранительным органам.
Если банк не заблокировал доступ клиента к онлайн-банкингу и картам, после вступления закона в силу такие клиенты автоматически получают лимит на переводы — до 100 тысяч рублей в месяц.
Ограничения действуют, пока имя клиента или данные его карт остаются в реестре.
Как снять лимит
Чтобы перевести сумму выше установленного лимита, гражданин должен:
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обратиться в отделение банка;
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предъявить паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.
Исключения: платежи юридическим лицам
По данным Отделения Банка России по Оренбургской области, новый закон не распространяется на переводы в адрес юридических лиц.
Это значит, что даже при наличии данных в реестре человек сможет:
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оплачивать покупки на маркетплейсах;
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вносить плату за жилищно-коммунальные и прочие услуги;
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использовать онлайн-банкинг для расчетов с компаниями.
«Ограничения касаются только переводов между физическими лицами. Оплата товаров и услуг по-прежнему доступна», — уточнили в региональном управлении Банка России.