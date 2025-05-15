Новый закон ограничивает переводы для дропперов с 15 мая

Что изменится с 15 мая

С 15 мая 2025 года в России начинает действовать новый закон, направленный на борьбу с финансовыми посредниками мошенников — так называемыми дропперами.

Документ вводит месячный лимит на переводы: не более 100 тысяч рублей. Ограничение касается переводов как на свои счета, так и на счета других лиц.

Кто такие дропперы

Дропперы — это посредники, которые помогают телефонным мошенникам обналичивать похищенные деньги.

Они:

  • переводят средства на другие счета;

  • снимают наличные и передают их злоумышленникам;

  • оформляют банковские карты и отдают их мошенникам.

Такие действия делают их звеном в цепочке незаконного обогащения.

Как работает ограничение

Информация о дропперах фиксируется в базе данных Банка России. Она доступна:

  • всем кредитным организациям;

  • правоохранительным органам.

Если банк не заблокировал доступ клиента к онлайн-банкингу и картам, после вступления закона в силу такие клиенты автоматически получают лимит на переводы — до 100 тысяч рублей в месяц.

Ограничения действуют, пока имя клиента или данные его карт остаются в реестре.

Как снять лимит

Чтобы перевести сумму выше установленного лимита, гражданин должен:

  • обратиться в отделение банка;

  • предъявить паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.

Исключения: платежи юридическим лицам

По данным Отделения Банка России по Оренбургской области, новый закон не распространяется на переводы в адрес юридических лиц.

Это значит, что даже при наличии данных в реестре человек сможет:

  • оплачивать покупки на маркетплейсах;

  • вносить плату за жилищно-коммунальные и прочие услуги;

  • использовать онлайн-банкинг для расчетов с компаниями.

«Ограничения касаются только переводов между физическими лицами. Оплата товаров и услуг по-прежнему доступна», — уточнили в региональном управлении Банка России.

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