Новый закон ограничивает переводы для дропперов с 15 мая

Что изменится с 15 мая

С 15 мая 2025 года в России начинает действовать новый закон, направленный на борьбу с финансовыми посредниками мошенников — так называемыми дропперами.

Документ вводит месячный лимит на переводы: не более 100 тысяч рублей. Ограничение касается переводов как на свои счета, так и на счета других лиц.

Кто такие дропперы

Дропперы — это посредники, которые помогают телефонным мошенникам обналичивать похищенные деньги.

Они:

переводят средства на другие счета;

снимают наличные и передают их злоумышленникам;

оформляют банковские карты и отдают их мошенникам.

Такие действия делают их звеном в цепочке незаконного обогащения.

Как работает ограничение

Информация о дропперах фиксируется в базе данных Банка России. Она доступна:

всем кредитным организациям;

правоохранительным органам.

Если банк не заблокировал доступ клиента к онлайн-банкингу и картам, после вступления закона в силу такие клиенты автоматически получают лимит на переводы — до 100 тысяч рублей в месяц.

Ограничения действуют, пока имя клиента или данные его карт остаются в реестре.

Как снять лимит

Чтобы перевести сумму выше установленного лимита, гражданин должен:

обратиться в отделение банка;

предъявить паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.

Исключения: платежи юридическим лицам

По данным Отделения Банка России по Оренбургской области, новый закон не распространяется на переводы в адрес юридических лиц.

Это значит, что даже при наличии данных в реестре человек сможет:

оплачивать покупки на маркетплейсах;

вносить плату за жилищно-коммунальные и прочие услуги;

использовать онлайн-банкинг для расчетов с компаниями.