Портрет Жертвы Кибермошенников в Оренбуржье: Кто в Группе Риска?

Банк России выявил типичные характеристики жертв кибермошенников в Оренбургской области. Согласно опросу о безопасности финансовых услуг за 2024 год, это, как правило, городская жительница в возрасте от 25 до 44 лет. Она имеет работу, средний доход и среднее образование.

Основные Цели Аферистов

Исследование, охватившее 7,2 тысячи человек, показало: примерно треть респондентов сталкивались с кибермошенниками. Чаще всего жертвами становятся женщины (62%) и горожане (68%).

Преступники особенно нацелены на возрастные группы 25–44 лет (35%) и 45–64 лет (29%). Эти категории активно пользуются банковскими онлайн-сервисами, что делает их привлекательными для мошенников.

Распространенные Схемы и Ущерб

Почти половина пострадавших столкнулись с телефонным и СМС-мошенничеством. Важно отметить, что в 63% случаев люди теряли собственные, а не заемные средства.

Суммы ущерба чаще всего не превышают 20 тысяч рублей (49% случаев). Однако в 8% инцидентов похищали свыше миллиона рублей.

Рекомендации по Безопасности

Ильдар Янгиров, начальник отдела безопасности Отделения Банка России по Оренбургской области, подчеркивает: «Кибермошенники постоянно изобретают новые схемы обмана. Поэтому всегда проявляйте бдительность».

Он настоятельно советует: «Никогда не сообщайте паспортные данные и финансовые сведения: номер карты, срок действия, CVC-код, пароли из СМС. Не совершайте никаких действий со счетом по указанию звонящих. Если сомневаетесь, самостоятельно позвоните в банк для проверки информации».

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